Bătrân lovit de trăsnet, găsit mort sub un copac

2021 e un an al extremelor din punct de vedere meteorologic, deoarece în primele 6 luni din acest an ne-am apropiat de recordul avertizărilor emise în anul anterior. De asemenea, în iunie au fost emise 71 de avertizări, în condiţiile în care în 2019 am avut 65 pe întreg anul, a declarat miercuri, Elena Mateescu, directorul ANM. Totodată, potrivit ei, prima zi a lunii iulie va debuta cu o vreme instabilă.