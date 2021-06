Party + afterparty faraonice pentru „Turbo Prințesica” și „brigada calificată” de oraș

10:40

Mariajul Aneimaria Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf este intens discutat în ultima perioadă. Amantlâcuri, răbunări, dar și „blesteme” au ieșit la iveală în aceste zile și nimic nu anunță că apele se vor liniști […] The post Anamaria Prodan, „urmărită” de vorbele cu iz de blestem rostite de prima soție a lui Laurențiu Reghecampf appeared first on Cancan.