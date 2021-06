Botezul anului! Salam, Minune și Tzancă au cântat pentru micuțul lui Bombo și al Alexandrei Pastramă! Avem imaginile exclusive!

11:00

Survivor România este una dintre cele mai dificile competiții, potrivit declarațiilor făcute de concurenții care au pășit în Republica Dominicană. Nu doar condițiile grele în care sunt nevoiți să trăiască îi face să afirme aceste […] The post Fetele de la Survivor România se confruntă cu tot mai multe probleme de sănătate. Raluca Dumitru: ”Îmi cădeau smocuri de păr, în fiecare zi”! appeared first on Cancan.