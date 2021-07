„Metoda Ikea”, folosită de mai mulți români ca să scoată din Spania 56 de mașini de lux furate

07:10

Joi, 1 iulie 2021, la ora 18:15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,86 milioane lei, adică peste 5,86 milioane de euro, a informat Loteria Română. Rezultatele Loto 6/49 din 1 iulie […]