Gabriela Cristoiu i-a spus „adio” definitiv iubitului turc care ar fi snopit-o în bătaie

11:40

“Alexandra Stan Records SRL”, firma prin care artista își derulează afacerile din domeniul muzicii, a înregistrat, anul trecut, datorii de peste 200.000 de lei. Societatea a fost înființată de Alexandra Stan în 2016 și are […] The post Alexandra Stan, probleme cu banii?! Ce datorii a strâns firma prin care își derulează afacerile din domeniul muzicii appeared first on Cancan.