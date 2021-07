Mai puţini şomeri în România, în luna mai. Rata somajului la femei este mai mare decât la bărbaţi

14:00

LONDRA, 1 iulie, 2021: O nouă cercetare publicată astăzi în The Journal of Internal and Emergency Medicine oferă dovezi că persoanele care trec de la ţigări la utilizarea exclusivă a glo, produsul BAT pentru încălzirea tutunului (THP), îşi pot reduce semnificativ expunerea la anumite substanţe nocive precum şi indicatorii de risc potenţial ai mai multor boli asociate fumatului faţă de continuarea fumatului.