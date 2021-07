Dragoș Grigore a semnat cu Rapid: „Este un club mare, cu tradiție și cu niște fani superbi”

18:30

Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contract cu Juventus. Directorul sportiv al torinezilor nu prevede o despărțire de portughez în această vară.Ronaldo a venit la Juventus în 2018. Italienii au plătit 100 de milioane de euro în schimbul lui CR7 celor de la Real Madrid. Principalul obiectiv al mutării: câștigarea trofeului UCL, neîndeplinit până acum. Totuși, în ciuda tuturor zvonurilor, Cristiano are toate șansele să continue la Juve. ...