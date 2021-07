Horoscop zilnic 2 iulie 2021. Săgetătorii au nevoie de iubire și atenție

11:20

Accidentul provocat de marele actor George Mihăiță, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a scos la iveală detalii șocante din trecutul acestuia. Într-o cameră a hotelului Holyrood Hotel din Edinburgh George Mihăiță și-a bătut crunt soția, […] The post Episodul pe care George Mihăiță l-a vrut uitat. Cum și-a bătut marele actor soția cu o veioză, într-o cameră de hotel appeared first on Cancan.