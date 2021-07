„Furia Roja” promite spectacol la Sankt Petesburg cu elvețienii » Echipele probabile și variantele de profit sunt AICI »»

15:00

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat recent, fapt ce i-a bucurat pe cei care îi admiră, dar și pe copilul lor, Isa. Recent, fostul soț al Oanei Roman a postat o imagine pe rețelele […] The post Cum este alintată Oana Roman de Marius Elisei, după ce au divorțat! Fiica lui Petre Roman se află în vacanță în Franța appeared first on Cancan.