Ședința Consiliului Local al Municipiului Iași din 2 iulie 2021

Alocuțiunea Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută în cadrul recepției oferite de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 245-a aniversări a Zilei Independenței It is my great pleasure to be here today, on the 245th anniversary of the Independence Day of the United States of America, and to extend to our American friends Romania’s heartfelt congratulations. On the 4th of July, 245 years ago, the American people enshrined in the Declaration of Independence essential p...