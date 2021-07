Virgil Popescu: Deocamdată nu avem probleme cu stocurile de carburanţi. Depinde cât timp va fi închisă Petromidia

14:45

Departamentul american al Apărării a anunţat că a încheiat un contract cu producătorul Oshkosh Defense pentru furnizarea de vehicule blindate Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), remorci şi echipamente conexe, care urmează să fie US Army, US Marine Corps, US Air Force şi US Navy, cât şi unor aliaţi NATO precum România, Lituania, Macedonia de Nord şi Slovenia.