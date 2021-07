Un tânăr din Rusia s-a trezit cu un milion de euro în cont. Cum s-a produs „eroarea”

11:00

Actorul George Mihăiță, cel care provocat un accident rutier, miercuri seară, pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice, nu s-a prezentat la muncă a doua zi după incident. George Mihăiță este directorul Teatrului de […] The post Actorul George Mihăiță, absent nemotivat de la muncă, a doua zi după accident: „Nu, nu știu nimic” appeared first on Cancan.