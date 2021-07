Cehia luptă cu Danemarca la Baku pentru un loc în semifinale la EURO 2020 » Echipele probabile și variantele de profit sunt AICI!

14:20

Tudor Sișu, membru al trupei la Familia, a avut de-a lungul timpului, probleme cu legea, artistul ajungând după gratii de mai multe ori. Primele sale probleme au apărut încă din 2003 , când artistul a […] The post ”Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară”. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de Tudor Sișu despre viața din spatele gratiilor appeared first on Cancan.