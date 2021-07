Trafic blocat la Agigea, în județul Constanța, după ce o mașină a luat foc în mers

16:20

Aproximativ 200 de companii americane au fost lovite de un atac „colosal” de tip ransomware, potrivit unei firme de securitate cibernetică,. În spatele atacului s-ar afla, conform specialiștilor americani în IT, gruparea rusă de răscumpărare REvil, informează BBC. Specialiștii americani în IT au declarat că atacul cibernetic a vizat inițial compania IT Kaseya din Florida, […]