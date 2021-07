Fanii-acționari de la Dinamo îi avertizează pe jucători și le explică situația de la club: „Discuțiile de pe poziții de forță nu ajută! Decizia Instanței a schimbat totul”

21:00

Giorgio Chiellini (36 de ani, fundaș central) își va prelungi contractul cu Juventus pentru încă un an.„Chiellini va semna un nou contract cu Juventus în perioada următoare. Va rămâne la echipă până în iunie 2022 și va fi parte din proiectul echipei pentru sezonul următor”, a scris pe Twitter jurnalistul Fabrizio Romano.Giorgio Chiellini will sign a new contract with Juventus in the next days/weeks. ...