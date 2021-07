Tzancă Uraganu e tătic model, mor femeile după el. Cum s-a plimbat prin mall, cu fetița adormită în brațe

22:50

Cinci angajați de la Petromidia au fost răniți, vineri, după explozia care a avut loc la rafinărie, iar un bărbat și-a pierdut viața. Din primele informații, se pare că o instalație a rafinăriei ar fi explodat. […] The post El este bărbatul de 32 de ani, care a murit în explozia de la Petromidia. Era căsătorit și avea un copil appeared first on Cancan.