BANC. O nimfomană super bogată dă un anunț la ziar

16:50

Oana Lis a făcut mărturisiri despre cel mai mare viciu al soțului ei. Fostul edil al Capitalei nu poate renunța la jocurile de noroc sub nicio formă. Asta în ciuda faptului că de ani buni […] The post Oana Lis, mărturisiri despre cel mai mare viciu al soțului ei. Nu poate renunța, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are: ”Mergeam și la 35 de km să-i pun bilete” appeared first on Cancan.