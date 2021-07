Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 4 iulie 2021 – Extragerea LIVE

18:30

Imagini rare din Republica Dominicană. Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor România” 2021, a surprins imagini inedite cu puțin timp înainte ca uraganul să lovească Republica Dominicană. Daniel Pavel a publicat pe contul lui de Instagram […] The post Prezentatorul Survivor România, imagini dinaintea uraganului Elsa, care a lovit Republica Dominicană appeared first on Cancan.