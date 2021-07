Primarii ieșeni se revoltă după discursurile din tabara lui Cîțu: Sunt multe controverse și nu cred că trebuie lăsate lucrurile neclare

16:45

Europarlamentarul Maria Grapini a rămas fără cale de comunicare. Administratorii ei au decis să-i șteargă pagina de Facebook în urma unor neînțelegeri. „Este ciudat, pentru că eu am avut mai mulți administratori la această pagină. Nu am mai putut accesa. Ar fi trebuit să mă înștiințeze. Doresc să fie răspundere clară. Eu am făcut reclamație, aștept să văd ce se întâmplă, dar evident am o pierdere pentru că nu mai pot comunica cu cetățenii”, a declarat Maria Grapini la Realitatea PLUS.