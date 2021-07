Urs de patru ani, prins într-o capcană din Maramureș, a fost salvat de poliţişti şi jandarmi

13:40

Cu doar 7,2% din populație vaccinată și sub amenințarea noilor tulpini mai contagioase, Australia sporește eforturile de a procura mai multe doze de vacccin împotriva Covid, într-un efort pe care ministrul Sănătății din provincia New South Wales l-a comparat cu filmul Hunger Games, relatează The Guardian. „Până vom reuși să obținem suficiente doze de vaccin […]