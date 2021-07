Trei oraşe din România, propuse pentru a deveni staţiuni turistice

14:00

Rata şomajului în rândul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, înainte de pandemie, la 23% în prezent,. Trebuie să oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul forţei de muncă, a avertizat, marţi, Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.