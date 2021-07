Interviu exclusiv cu Fulgy! Cu ce se ocupă băiatul Clejanilor acum, după ce s-a reprofilat: “Pot fi oricând profesor”/ VIDEO

10:40

După ce a fost acuzată că i-ar fi incendiat mașina fostului iubit, Iasmina Halas a avut o primă reacție despre situația în care a fost implicată. Episodul terifiant a avut loc chiar la botezul fiului bărbatului păgubit.Iasmina Halas este suspecta principală într-o situație gravă al cărei protagonist este chiar fostul ei iubit. Autoturismul bărbatului a fost incendiat de o persoană, iar totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. I-a incendiat sau nu Iasmina Halas masina fostului iubitÎn exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Halas a răspuns acuzațiilor care i s-au adus în ceea ce privește evenimentul nefericit prin care a trecut fostul ei partener de viața. Mașina bărbatului a fost vandalizată, în timp ce acesta se afla în interiorul localului pe care l-a închiriat pentru a celebra botezul micuțului său. După ce s-a speculat că Iasmnina Halas ar fi fost cea care a dat foc masinii, fiind supărată pe faptul că fostul ei iubit a făcut un copil cu o altă femeie, blondina a reacționat. „Nici eu nu știu prea multe, am rămas șocată când m-am trezit și mă sunase toată lumea să mă întrebe pe mine ce s-a întâmplat. Am vorbit și cu el pentru că era normal să-i dau un mesaj și să-l întreb cum este, cum se simte, dacă are nevoie de ceva. Și el era în stare de șoc pentru că după o chestie de genul nu mai ai încredere să-ți lași mașina nici măcar în fața camerelor pentru că se vede clar că erau camere peste tot. Era botezul fiului lui și nu știu cine a putut face o chestie de genul chiar la un eveniment atât de important să faci atâta rău unei persoane.”, a spus Iasmina Halas la Antena Stars.Iasmina Halas a negat vehement că ea ar fi fost cea care a dat foc mașinii, mărturisind că niciodată nu ar recurge la un gest de genul, indiferent de animozitățile care ar exista între ea și o alta persoană. „Doamne ferește! Nici nu se pune problema de așa ceva, adică nu există sub nicio formă, nu aș putea în viața mea să-i fac rău unui om pe care eu l-am iubit, poate încă mai există sentimente, adică e departe gândul, eu am altă educație. Eu consider că poliția ar trebui să-și facă treabă în momentul de față pentru că putea să se întâmple ceva mult mai grav pentru că fiind un botez putea fi un copil în mașină, puteau fi persoane în preajmă sau putea să explodeze, nu știu, și să fie chiar o tragedie. Nu știu foarte multe detalii, nu m-am așteptat niciodată să trăiesc chiar în legea junglei pentru că și mașina mea a fost vandalizată, geamul spart și mai multe, dar nu am crezut că este posibil ca o persoană să-ți dea foc la mașină chiar în fața camerelor. Consider că trebuie să se afle cât mai repede și să se facă lumină în cazul acesta pentru că nu mi se pare normal să fiu eu una dintre persoanele acuzate și cu atât mai puțin să știu că i se poate întâmpla ceva lui”, a mai adăugat Iasmina Halas.