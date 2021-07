Margherita se întoarce la prima pasiune! Fata Clejanilor revine pe scenă. Fulgy: M-a ascultat Dumnezeu și am convins-o

08:10

Daniela Vlădescu, fosta iubită a lui Nicu, fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu, a dezvăluit mai multe amănunte despre relația pe care a avut-o băiatul dictatorului. Acum 35 de ani, cântăreața de operă l-a […] The post Fosta iubita a lui Nicu Ceaușescu, mărturii inedite despre relația cu fiul dictatorului: „Ce am primit înapoi a fost pedeapsă” appeared first on Cancan.