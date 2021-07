EXCLUSIV| Vești proaste de la Salman Khan? Tristă și fără strop de machiaj, Iulia Vântur își alină singurătatea prin cafenele

10:50

După ce Alex Bodi s-a afișat cu noua lui iubită, Justyna Gradek, în weekend, la Mamaia, Bianca Drăgușanu a postat, pe Instagram, mai multe story-uri care par să fie dedicate fostului ei soț. Așa cum […] The post Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi s-a afișat cu noua lui iubită, la Mamaia. Imaginile au apărut pe Instagram. VIDEO appeared first on Cancan.