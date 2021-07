Peste 50 de drone au zburat pe cerul din Mamaia. Actrița Diana Dumitrescu a surprins baletul aerian senzațional

11:20

Mircea Badea a luat-o peste picior pe Adelina Pestrițu, din cauza notei obținută de brunetă la bacalaureat. Toată lumea o cunoaște pe Adelina Pestrițu, dar puțini sunt cei care știu ce studii are bruneta, dar […] The post Mircea Badea a luat-o peste picior pe Adelina Pestrițu, din cauza notei obținută de brunetă la BAC: ”A confundat Ion cu Moromeții” appeared first on Cancan.