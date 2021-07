Ludovic Orban, replică pentru Florin Cîțu după afirmaţia că este dictatură în PNL: "Am fost sac de box"

Ludovic Orban, președintele PNL, i-a răspuns, marți, premierului Florin Cîțu, care a spus că partidul este condus dictatorial. "Am fost sac de box pentru mulți dintre colegii mei și am mers mai departe și am condus partidul în mod democratic”, a spus Ludovic Orban.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3