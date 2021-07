Incredibil! Ce răspuns a primit o femeie care a apelat numărul de urgență 112

13:20

Cunoscutul lanț german de supermarketuri va lansa săptămâna aceasta un nou produs electronic sub marcă proprie: SilverCrest. În rândurile de mai jos, veți descoperi care este suma cu care se vinde o pereche de căști […] The post Când apar, de fapt, celebrele căşti wireless la LIDL? Cât costă produsul săptămânii appeared first on Cancan.