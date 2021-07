Nimeni nu se aștepta la asta! Ce salariu avea Elena Marin când era asistenta lui Mihai Morar

19:30

Fulgy traversează una dintre cele mai agitate perioade din viața sa. De ceva timp, fiul Clejanilor este în lumina reflectoarelor, iar declarațiile lui șochează. Recent, acesta a vorbit despre planurile sale de viitor și a […] The post Fulgy, un nou atac subtil la adresa lui Alex Velea! Ce a spus băiatul Clejanilor de această dată? appeared first on Cancan.