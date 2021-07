Cine este românul care a întreținut atmosfera la nunta lui Gwen Stefani: ”Am mai cântat pentru președintele Bush și alți oameni cunoscuți”

22:30

Într-o notă politicoasă, dar fermă, Georgia May Hibbert, în vârstă de 10 ani, și-a subliniat „dezamăgirea” că McDonald’s nu a livrat în zona ei, în ciuda faptului că „merita” o masă, pentru că era izolată […] The post O fetiță de 10 ani a devenit virală după ce a trimis o scrisoare către McDonald’s, supărată că nu livrează în zona ei „Cred că este nedrept…” appeared first on Cancan.