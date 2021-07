Bancul zilei | ”Bulă, tu ce mașină ai?”

23:10

Nativii din an de Câine se pot concentra destul de bine la ceea ce aun de făcut, atât la job, cât și acasă, doar că apar elemente neprevăzute care îi determină să se gândească dacă […] The post Horoscop chinezesc pentru 7 iulie 2021. Este o zi guvernată de Foc Yang și de Dragon appeared first on Cancan.