Gigi Becali, ținta steliștilor la inaugurarea noului stadion » Ce au scandal fanii

Ilie Dumitrescu (52 de ani) a fost vizibil emoționat la inaugurarea noii arene din Ghencea. CSA Steaua - OFK Belgrad este liveTEXT AICI, de la ora 19:00 „Pentru mine este un moment unic. Aici m-am dezvoltat ca persoană, am trăit cele mai mari satisfacții morale, profesionale și materiale. Am marcat goluri pentru echipa națională, pentru Steaua. Am văzut și tot ceea ce însemnă baza unde eu făceau pregătirea, încă de la 8 ani. Eu sunt un produs 100% al clubului. ...