VIDEO. Explozie în portul din Dubai, urmată de un incendiu

Robert Downey Sr., actor și regizor american, tatăl lui Robert Downey Jr, a murit în somn miercuri, 8 iulie, în casa sa din New York, potrivit Insider. Seniorul împlinise luna trecută vârsta de 85 de ani. Cunoscut pentru rolurile din filme precum „Boogie Nights”, „Magnolia” și „To Live and Die in LA”, Downey Sr. lupta […]