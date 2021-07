Alex Bodi o pune la zid pe fosta lui iubită, Bianca Iordache „Dacă îi dai prea multă atenție unei curci, se crede pasăre exotică”

22:30

Omul de afaceri Ziv Tetelman s-a despărțit de soția sa, Raluca Sandu, în urmă cu un an, dezvăluie surse din anturajul fostului cuplu, și nu de curând cum s-a speculat în spațiul public. Acest lucru […] The post E OFICIAL! Raluca Sandu și omul de afaceri Ziv Tetelman sunt despărțiți de peste un an appeared first on Cancan.