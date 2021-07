Fiica adolescentă a câștigat în instanță, contra mamei, dreptul de a se vaccina, în Israel

21:20

Peste 5.000.000 de oameni mor în fiecare an, în toată lumea, din cauza temperaturilor extreme, arată un studiu publicat în revista științifică Lancet Planetary Health, derulat pe parcursul a două decenii și preluat de The Guardian. Cercetarea arată că 9,4% dintre decesele produse le nivel mondial în fiecare an sunt cauzate de expunerea la frig […]