Alertă METEO! Noi avertizări Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină

15:10

Elena Marin ar putea deveni mămică pentru prima oară anul acesta! Este predicția pe care a făcut-o Carmen Harra încă din 2016. De câteva luni bune, Elena Marin se află în Republica Dominicană și luptă […] The post Carmen Harra a prezis! Elena Marin ar putea deveni mămică pentru prima oară în acest an appeared first on Cancan.