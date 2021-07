Premierul a revocat un secretar de stat în Ministerul Sănătăţii în mai puţin de 24 de ore de la numire

07:20

Următoarea criză va combina stagnarea și inflația din anii 70 cu criza datoriilor din 2008, a scris economistul Nouriel Roubini într-un editorial publicat în ziarul britanic The Guardian. Supranumit „Doctor Doom”, Nouriel Roubini este profesor de economie la Stern School of Business din cadrul Universității New York și este cel care a prezis criza financiară […]