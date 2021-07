Cătălin Măruță a început să râdă, după ce Busu a făcut o glumă despre Cove: „Nu e nicio treabă cu el și mine”

08:30

Un bărbat din Tulcea a fost amendat cu 3.000 de lei, după ce a refuzat să-și trateze câinele rănit într-un accident rutier la medicul veterinar. Purtătorul de cuvânt al IPJ, Daniela Condrea, a declarat că […] The post Bărbat din Tulcea, amendat cu 3.000 de lei după ce a refuzat să-și trateze câinele rănit la medicul veterinar appeared first on Cancan.