Horoscop zilnic 10 iulie 2021. Lună Nouă în zodia Rac

12:30

Atacul lansat de Alex Bodi împotriva fostei iubite, Bianca Iordache, nu a rămas fără ecou… Cunoscuta dansatoarea i-a dat replica într-un mod indirect, dar a fost extrem de “tăioasă”. În plus, șatena sexy a făcut […] The post Alex Bodi, făcut de rușine de Bianca Iordache: “Dacă nu poți să mă accepți așa cum sunt, pleacă”. Dezvăluirea intimă pe care a făcut-o despre controversatul musculos appeared first on Cancan.