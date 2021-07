Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac

11:00

A izbucnit un scandal monstruos pe social media după a doua semifinală de la “Survivor România”! Zanni este acuzat că a trișat și că încearcă să îi manipuleze pe unii dintre telespectatori apelând la același […] The post Scandal monstruos după a doua semifinală de la Survivor România! Zanni, acuzat că a trișat: “Este salvat din nou milogul / Am urmărit o emisiune socială, nu sportivă / E doar de Velea susținut” appeared first on Cancan.