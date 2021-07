Coronavirus în România, 11 iulie 2021 – bilanțul persoanelor care au contractat temuta maladie. Cum a evoluat pandemia în alte state ale lumii

15:00

Anda Adam radiază de fericire alături de iubit și nu se mai ferește să se afișeze la brațul acestuia! Dovezile în acest sens sunt reprezentate de cele mai noi imagini apărute cu ei pe social […] The post Anda Adam radiază de fericire alături de iubit! Îl ține strâns de mână și îl soarbe din priviri + declarația de dragoste făcută în văzul întregii lumi appeared first on Cancan.