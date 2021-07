Cu ce problemă medicală se confruntă Oana Roman „Este vina mea, nu aveam voie să stau la soare”

22:30

Bella Hadid pare că vrea să i-o „întoarcă” controversatului său fost iubit, The Weeknd. Super modelul internațional s-a afișat recent cu un director artistic renumit. Nu este prima relație pe care aceasta o are după […] The post Bella Hadid îl oftică pe The Weeknd după ce el a fost surprins cu Angelina Jolie. Cu cine s-a afișat super-modelul appeared first on Cancan.