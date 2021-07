Liderii români le-au transmis moldovenilor să voteze pro-european

Alegerile din Republica Moldova au fost privite cu mai mult interes decât de obicei de liderii politici de la București și de mass media din România. În vreme ce președintele liberalilor Ludovic Orban i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să iasă în număr cât mai mare la vot, pentru că „de acest vot depinde viitorul democratic al Republicii Moldova", șeful social-democraților, Marcel Ciolacu a semnat în urmă cu o lună, împreună cu fostul premier Pavel Filip un acord între Partidul Democrat din Moldova (PDM) și PSD, pentru parcursul european al republicii de peste Prut.În paralel, mai mulți lideri din PNL au fost căutați de reprezentanți ai Platformei DA, iar o delegație a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a fost la Chișinău, unde a încercat să convingă mai multe mici formațiuni unioniste să participe sub sigla AUR, între ele Uniunea Salvati Basarabia (USB), Partidul Popular Romanesc (PPR) si Partidul Liberal (PL), condus de către fostul edil al Chișinăului, Dan Chirtoacă.Pe de altă parte, astăzi vicepremierul USR, Dan Barna i-a îndemnat pe cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în România să meargă la vot pentru alegerea viitorului Parlament de la Chişinău şi a afirmat că R. Moldova are nevoie de o majoritate parlamentară şi de un guvern capabile să aplice hotărât reformele necesare pentru continuarea drumului ţării către prosperitate şi Europa. USR PLUS a fost şi rămâne susţinător al înscrierii Republicii Moldova pe o direcţie ferm pro-occidentală, a subliniat vicepremierul Barna.Primarul general al Bucureștilor, Nicuşor Dan le-a cerut la rândul lui cetățenilor moldoveni din Bucureşti să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova şi să aleagă orientarea pro-europeană a ţării.De asemenea, unul dintre teologii noii generații, din ce în ce mai influent în România, părintele Constantin Necula le-a transmis acum o săptămână cetățenilor moldoveni „să spună un da uriaș ieșirii de sub robia roșului absolut”Într-o conferință de presă susținută marți la Jimbolia, el a lăudat-o pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Această Maia Sandu pe mine personal mă uimește. Gentilețea cu care se mișcă printre ei, hainele abordate, atitudinea pe care o are, de genul . Nu am văzut de mult, de foarte multă vreme nu am văzut un astfel de om. Cred că tinerii din Moldova ar putea să învețe din tinerețea ei”Radio România Actualități, televiziunile naționale și marile site-uri autohtone au urmărit întreaga zi a alegerilor din R. Moldova, cu reportaje, imagini și date de dincolo de Purt și din diaspora.

