Franța riscă o creștere bruscă a contaminărilor cu SARS-COV-2. Ministrul sănătății a făcut anunțul

14:00

Mihai Bobonete, actorul care dă viață personajului Bobiță din serialul “Las Fierbinți”, a fost victima unui taximetrist din București care nu a reușit să își țină furia sub control. La agresiunea teribilă a fost martor […] The post Mihai Bobonete a fost bătut de un taximetrist din București. Octavian Strunilă a fost martor la agresiune: “A venit cu o bâtă de baseball” appeared first on Cancan.