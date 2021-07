Finala EURO a prezentat un interes major în România » Număr impresionant de telespectatori

09:20

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat?Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi. Noul Messi are un nume: PedriPedri (aici în duel cu italianul Berardi) e jucătorul viitorului (foto: Imago)Prima: antrenorii contează. Echipe importante din turneu, Italia, Spania, Elveția, sunt opere de autor. ...