Scandal de proporții la un ștrand din Satul Mare! S-a iscat o bătaie generală și a fost nevoie de intervenția autorităților

15:10

Alex Velea l-a susținut enorm pe Zanni de-a lungul competiției care s-a filmat în Republica Dominicană timp de jumătate de an. Iar noaptea trecută, el și toți membrii de la Golden Boy Society, dar și […] The post Alex Velea, primele declarații după ce Zanni a câștigat Survivor România: “E începutul unei cariere de succes. Dumnezeu a fost lângă el” appeared first on Cancan.