Emil Boc cere adoptarea Codului Finanţelor Publice: „Modificarea cotelor din impozitul pe venit ne lasă, câteva luni, privaţi de drepturi financiare”

12:30

Dan Barna, vicepremier şi copreşedinte al USR PLUS, a anunţat că ideea organizării în viitorul apropiat a unei sesiuni extraordinare nu mai are rost, din moment ce UDMR susţine un amendament care ar duce dosarele magistraţilor la o secţie din Parchetul General. Pe de altă parte, USR PLUS şi PNL vor ca dosarele să meargă la instituţiile din care provin procurorii sau judecătorii anchetaţi.