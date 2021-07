Ioniță de la Clejani, cercetat și el de poliției. Artistul a fost reclamat autorităților, după ce l-a amenințat pe jurnalistul jefuit de Fulgy

23:40

Andra Volos a stârnit, de-a lungul timpului, interesul mai multor fotbaliști care evoluează sau au fost legitimați la formații din Liga 1, dar și al unor staruri din campionatele puternice ale Europei, Alexis Sanchez fiind, […] The post ”Bunăciunea” de la Puterea Dragostei îi denunță cu probe pe fotbaliștii care au încercat s-o ”combine”! appeared first on Cancan.