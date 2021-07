Ramona de la Clejani continuă serie declarațiilor, după ce a mers la poliție: ”Vreau să recunoască că nu am primit niciun ban”

09:40

Elena Sinulescu rupe tăcerea și vorbește despre starea de sănătate a lui Benone Sinulescu. Cum se simte, de fapt, artistul, dar și cum au apărut în spațiul public informații false despre situația prin care trece […] The post Soția lui Benone Sinulescu rupe tăcerea și spune ce se întâmplă cu artistul. Elena Sinulescu îl acuză pe fostul impresar că a răspândit informații false despre Nea Beni appeared first on Cancan.