Acuzații la adresa Anei Mocanu din partea fostului iubit! Bărbatul susține că i-ar fi distrus toate relațiile: ”Tu să-ți vezi de treaba ta!”

12:20

Mai multe străzi din centrul orașului sud-african Durban au fost închise după ce susținătorii fostului președinte al țării, Jacob Zuma, recent arestat, au ieșit în stradă să protesteze. Informația nu este, însă, confirmată în mod […] The post Imagine exclusive. Război civil pe străzile Durban, unul dintre cele mai mari orașe din Africa de Sud. Oamenii sparg magazine și bancomate. VIDEO appeared first on Cancan.