Pique spune ca Italia a fost favorizată în finala Euro 2020! Detaliul remarcat: „Așa s-a întâmplat și cu Spania”

16:10

Un implant dentar este o radacina artificiala in general fabricata din materiale metalice (Titan, zirconiu, etc.). Majoritatea implanturilor sunt fabricate din Titan datorita biocompatibilitatii excelente de care a dat dovada de-a lungul timpului.Cabinet stomatologic Cluj Napoca - EB Dent Ce este un implant dentar?Un implant dentar este o radacina artificiala in general fabricata din materiale metalice (Titan, zirconiu, etc.). ...